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Эксперт: восполнить потерю хоккеиста Зарипова "Металлургу" будет невозможно

Спорт
28 августа, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По мнению Юрия Леонова, уход из СКА нападающих Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, которые играли вместе с Никитой Гусевым, является огромной проблемой для петербургской команды

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Магнитогорскому хоккейному клубу "Металлург" невозможно будет восполнить потерю нападающего Даниса Зарипова. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1990 года, бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Леонов.

Зарипов покинул "Металлург" летом 2017 года по истечении срока контракта и перебрался в казанский "Ак Барс". 25 июля хоккеист был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

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"Зарипов делал для команды огромную работу, он мастер с большой буквы. Восполнить его потерю для "Металлурга" невозможно", - сказал Леонов.

По мнению специалиста, с потерей Зарипова и защитника Криса Ли, который тоже покинул клуб этим летом, у "Металлурга" начались проблемы с игрой в неравных составах. "У команды очень ослабла игра в большинстве, поэтому сейчас главный тренер нарабатывает новые сочетания, пробует в звено к Мозякину и Коваржу новых хоккеистов", - отметил он.

Капризов показывает нешаблонную игру

По мнению Леонова, уход из СКА нападающих Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, которые играли вместе с Никитой Гусевым, является огромной проблемой для петербургской команды. "Распалось, по сути, целое звено. Шипачев был одним из лучших центральных нападающих лиги, всегда боролся за статус лучшего бомбардира. Теперь на плечах Гусева большая ответственность - он должен в каждой игре показывать свой уровень. Ему надо постоянно создавать моменты и забивать", - подчеркнул специалист.

Столичный ЦСКА в межсезонье усилился 12 игроками, включая нападающего Кирилла Капризова. "Разумеется, армейцы являются одними из главных фаворитов. Капризов показывает совершенно нешаблонную игру, очень креативен в атаке, не боится импровизировать и рисковать", - отметил Леонов.

По его мнению, в удачном старте "Сибири" и "Нефтехимика" нет сенсации. "Обе команды не встречались в первых матчах с лидерами, а играли с командами своего уровня, так что их победы - не сюрприз", - сказал он.

В Западной конференции после четырех матчей лидирует СКА с 11 очками, в Восточной первую строчку делят "Сибирь" и "Нефтехимик", набравшие по девять очков по итогам трех встреч.

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