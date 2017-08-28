Футболист Кузяев рассказал, что всегда мечтал выступать за сборную России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев признался, что всегда мечтал выходить на поле в футболке национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

Сбор национальной команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали игроки, ранее не вызывавшиеся в команду или вызывавшиеся нерегулярно.

"Ощущения от нахождения в команде положительные, я был очень рад вызову. Со всеми познакомился, прекрасная атмосфера. Тяжело быть уверенным, что попадаешь в сборную, это была мечта - выступать в этой футболке. Большинство ребят здесь в первый раз, каждый хочет себя проявить, закрепиться", - сказал Кузяев.

"Кардинально тренировки с "Зенитом" не отличаются, хотя летом с [Роберто] Манчини у меня были самые тяжелые и интенсивные занятия. С главным тренером прошло только первое знакомство, я очень рад, но еще не успели подробно пообщаться. Мне без разницы на какой позиции играть, куда тренер поставит там и буду стараться, но чаще всего играю в центре полузащиты", - отметил он.

Кузяев является воспитанником санкт-петербургского "Зенита", однако свою профессиональную карьеру начал в футбольном клубе "Карелия". Сейчас 24-летний полузащитник выступает за свою родную команду, проведя в текущем сезоне восемь матчей чемпионата России, в которых забил три гола, и две игры Лиги Европы.

По словам полузащитника немецкого "Кельна" Константина Рауша, ему будет удобно играть с любой тактической схемой в сборной России. "Мне без разницы, в какую схему играть. Нужно немного времени, чтобы познакомиться - на тренировке все было нормально, тут хорошие игроки. В Германии у нас мало показывают российский футбол, в основном Испанию, Италию и Англию", - отметил он.