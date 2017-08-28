Японский дзюдоист Такато выиграл золото чемпионата мира в весе до 60 кг

ТАСС, 28 августа. Японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Будапеште.

В финальной схватке японец победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова оценкой иппон.

Обладателями бронзовых наград стали монгольский спортсмен Болдбаатар Ганбат и представитель Узбекистана Диербек Узорбоев.

Россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл в первом раунде бразильцу Фелипе Пелиму.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.