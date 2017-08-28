Японский дзюдоист Такато выиграл золото чемпионата мира в весе до 60 кг

Стоимость билетов на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" начинается от 1500 рублейСпорт 28 августа, 19:48
Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US OpenСпорт 28 августа, 19:38
Церемония старта тура кубка мира по футболу состоится 9 сентября в "Лужниках"Спорт 28 августа, 19:33
Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом АртюхинымСпорт 28 августа, 19:30
Биография Юлии ЛипницкойБиографии и справки 28 августа, 19:17
Черчесов: игра с "Динамо" - разовая акция, неправильно проводить сбор без матчейСпорт 28 августа, 19:12
Черчесов: футболисты сборной России могут посетить матч молодежной команды 31 августаСпорт 28 августа, 19:10
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолтеЭкономика и бизнес 28 августа, 19:04
Минфин: сделки с криптоактивами в РФ сопряжены с большими рискамиЭкономика и бизнес 28 августа, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 августа. Японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Будапеште.
В финальной схватке японец победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова оценкой иппон.
Обладателями бронзовых наград стали монгольский спортсмен Болдбаатар Ганбат и представитель Узбекистана Диербек Узорбоев.
Россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл в первом раунде бразильцу Фелипе Пелиму.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.