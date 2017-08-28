Колобков: Липницкая может стать чиновником

БУДАПЕШТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в командном турнире Юлия Липницкая может начать карьеру чиновника. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник мать 19-летней Липницкой рассказала ТАСС, что фигуристка завершила карьеру, о чем уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России еще в апреле.

"Юля Липницкая - великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Ее композиция на музыку из фильма "Список Шиндлера" вошла в олимпийскую историю. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте, - сказал Колобков. - Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника - мы всегда ее ждем".

"Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку", - добавил он.

Липницкая также выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.