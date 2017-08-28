Второй информационный экран установлен на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Второй информационный экран, на котором посетители будут видеть информацию о ходе матчей, установлен на строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе в Калининграде. Об этом сообщается в понедельник на странице в Facebook застройщика стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

"На стадионе в Калининграде к ЧМ-2018 установлен второй информационный экран", - говорится в сообщении. О том, что смонтирован и подключен первый экран, сообщалось 11 августа.

Согласно данным "Спорт-Ин", ориентировочная готовность арены составляет 80%. "В здании стадиона продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций, облицовочные работы. Монтаж вентилируемого фасада уже близится к завершению", - также сказано в сообщении.

Стадион в Калининграде строится на острове Октябрьский, вместимость арены - 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.