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Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом Артюхиным

Спорт
28 августа, 19:30 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один сезон

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Евгений Артюхин

Евгений Артюхин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Московский хоккейный клуб "Динамо" заключил контракт с нападающим Евгением Артюхином. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один сезон. Нападающий будет выступать под 44 номером.

Минувший сезон Артюхин играл в "Сибири", проведя 54 матча и набрав 9 (пять голов + четыре передачи) очков. Всего в КХЛ хоккеист сыграл 335 матчей, в которых заработал 91 очко (42+49). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Артюхин выступал за "Тампу-Бэй", "Анахайм" и "Атланту", в общей сложности игрок принял участие в 204 играх НХЛ и набрал 50 (20+30) очков.

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