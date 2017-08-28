Церемония старта тура кубка мира по футболу состоится 9 сентября в "Лужниках"

ТАСС, 28 августа. Официальная церемония старта тура кубка мира по футболу, в ходе которого трофей привезут в более чем 50 стран, состоится 9 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата мира 2018 года.

В понедельник трофей покинул музей мирового футбола ФИФА в Цюрихе - место, где он хранился до сих пор. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года трофей вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве перед стартом чемпионата мира.

По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 миллионов человек. Таким образом, каждый третий житель страны получит возможность увидеть трофей своими глазами. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров.

Трофей привезут в Красноярск (9 сентября), Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на- Дону (25 ноября), Санкт-Петербург (29 мая) и Москву (3 июня). В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.

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ФИФА организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми, совместно с компанией Coca-Cola ("Кока-Кола"). 15 июля 2018 года трофей поднимет над головой капитан команды- победительницы чемпионата мира, после чего кубок вернется в музей мирового футбола ФИФА в Цюрихе. Победителю турнира на хранение достанется копия трофея - кубок победителей, который выглядит так же и весит столько же, сколько весит оригинальный кубок. Но существуют и отличия: на оригинальном трофее выгравированы имена всех предыдущих победителей чемпионатов мира, тогда как на кубке победителей - только один, будущий победитель ЧМ-2018 и год турнира.

Кубок мира - главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.