Турсунов не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмы

ТАСС, 28 августа. Россиянин Дмитрий Турсунов снялся с Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Россиянин отказался от борьбы в матче первого круга с британцем Кэмероном Норри из-за травмы, уступая со счетом 6:7 (7:9), 1:6.

Норри во втором круге встретится с победителем поединка между американцем Эваном Кингом и испанцем Пабло Карреньо Бустой, "посеянным" на турнире под 12-м номером.

Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.