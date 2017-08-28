"Фенербахче" объявил о начале переговоров с "Зенитом" по переходу Нету

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ТАСС, 28 августа. Турецкий "Фенербахче" объявил, что начал вести переговоры с санкт-петербургским "Зенитом" по переходу футболиста Луиша Нету. Сообщение опубликовано на официальном сайте "Фенербахче".
Ранее турецкий портал haberler.com сообщил, что "Фенербахче" и "Зенит" согласовали условия трансфер 29-летнего португальского защитника.
"Наш клуб, "Зенит" и Нету начали вести переговоры по переходу игрока. Футболист прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи, позднее он пройдет медицинский осмотр. Мы проинформируем о дальнейших шагах", - сказано в сообщении.
Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.