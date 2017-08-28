Немецкие пятиборцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира в Каире

ТАСС, 28 августа. Немецкие спортсмены заняли первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью, завершившемся в Каире. Они набрали 1391 балл.

Вторыми стала египтяне (1381). Третье место заняли французы (1370).

Российская команда в составе Ульяны Баташовой и Кирилла Белякова расположились на 15-й позиции (1292).

Смешанная эстафета была последней дисциплиной на чемпионате мира.