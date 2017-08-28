Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкие пятиборцы выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира в Каире

Спорт
28 августа, 21:41 UTC+3 ТАСС

Россияне Ульяна Баташова и Кирилл Беляков заняли 15-е место

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Немецкие спортсмены заняли первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью, завершившемся в Каире. Они набрали 1391 балл.

Вторыми стала египтяне (1381). Третье место заняли французы (1370).

Российская команда в составе Ульяны Баташовой и Кирилла Белякова расположились на 15-й позиции (1292).

Смешанная эстафета была последней дисциплиной на чемпионате мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
2
Биография Юлии Липницкой
3
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
4
Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд
5
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
6
Капитана "Крузенштерна" уведомили об отказе заходить в финский порт
7
У Марка Цукерберга родилась вторая дочь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама