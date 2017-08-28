"Адмирал" уступил "Сочи", потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

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ТАСС, 28 августа. Владивостокский "Адмирал" проиграл "Сочи" со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У проигравших отличился Евгений Григоренко (13-я минута). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Цветков (2), Святослав Гребенщиков (5) и Шон Коллинз (59).
"Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд на старте регулярного чемпионата. Ранее клуб уступал уфимскому "Салавату Юлаеву" (1:3), нижнекамскому "Нефтехимику" (2:3) и казанскому "Ак Барсу" (1:4).
В следующем матче 1 сентября "Адмирал" в гостях сыграет с челябинским "Трактором", "Сочи" днем ранее также в гостях встретится с уфимским "Салават Юлаевым".
В другом матче понедельника "Ак Барс" победил хабаровский "Амур" со счетом 2:1.