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Российские волейболисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Спорт
28 августа, 23:04 UTC+3 ТАСС

Соперник россиян станет известен позднее

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Российские волейболисты

Российские волейболисты

© EPA-EFE/JACEK BEDNARCZYK

ТАСС, 28 августа. Мужская сборная России одержала победу со счетом 3-0 над командой Испании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.

В турнирной таблице группы С сборная России заняла итоговое первое место, одержав в трех матчах три победы, и напрямую вышла в стадию 1/4 финала. Испанцы заняли четвертое место в группе, не набрав ни одного очка, и завершили выступление на турнире.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 31 августа. Соперник россиян станет известен позднее.

В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Победитель каждой группы выходит в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие вторые и третьи места, поборются друг с другом в матчах на вылет за выход в 1/4 финала.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября.

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