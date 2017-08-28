Россияне Галанов и Бабанин вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

ТАСС, 28 августа. Российские боксеры Тамир Галанов и Максим Бабанин одержали победы в поединках 1/8 финала чемпионата мира. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

В весовой категории до 52 кг Галанов был сильнее костариканца Давида Хименеса раздельным решением судей, а Бабанин (весовая категория свыше 91 кг) также раздельным решением победил итальянца Гвидо Вианелло. В следующем раунде Галанов встретится с украинцем Дмитрием Замотаевым, Бабанин - с австралийцем Джозефом Гудоллом. Оба проведут свои бои 29 августа.

Два других россиянина, Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Сергей Собылинский (до 69 кг), в своих поединках проиграли и завершили выступление на чемпионате мира. Гаджимагомедов уступил раздельным решением судей представителю Узбекистана Бектимиру Меликузиеву. Собылинский по ходу боя с американцем Квинтоном Рэндаллом был снят врачом.

В турнире продолжают участвовать четверо российских боксеров. Помимо Галанова и Бабанина, это Евгений Тищенко (до 91 кг) и Василий Егоров (до 48 кг), которые проведут бои также 29 августа.

Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.