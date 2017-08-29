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ФХР: разрешение выступать в НХЛ не отменяет наказание Зарипова от IIHF

Спорт
29 августа, 0:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В федерации подчеркнули, что КХЛ и IIHF подчиняются правилам WADA

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Разрешение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступать в Северной Америке нападающему Данису Зарипову не отменяет его двухлетнюю дисквалификацию, наложенную Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Федерации хоккея России (ФХР).

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Данис Зарипов

КХЛ без четырехкратного чемпиона: Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

В понедельник на странице в Twitter агента Дэна Милстейна появилось заявление игрока о том, что НХЛ разрешила ему выступать в чемпионате лиги. НХЛ в своем пресс-релизе объяснила причины своего решения различием в списках запрещенных препаратов у НХЛ и Всемирного антидопингового агентства и согласием игрока проходить дополнительные допинг-тесты. Было принято во внимание и то, что ранее Зарипов не был уличен в применении допинга.

"Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе IIHF как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста, - говорится в заявлении. - Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам IIHF, которая, в свою очередь, выполняет все требования WADA. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации IIHF".

КХЛ 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов.

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