Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства опубликованы поздно вечером в понедельник на сайте Кремля.

"Блестящий успех российской команды по прыжкам в воду стал возможен благодаря упорству, высокой работоспособности, нацеленности на результат каждого из вас. Вы выступили отлично и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении мужской сборной, победившей в командном зачете в прыжках в воду.

Россияне заработали 3592,71 балла. Второе место заняла сборная Южной Кореи (3392,00), третьей стала команда Мексики (3337,86). Всего российские прыгуны в воду завоевали девять медалей на летней Универсиаде 2017 года. Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина.

Президент также отметил успехи Александра Садовникова, показавшего лучшее время в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем. "Ваш успех - значимый вклад в приумножение победных традиций отечественной школы плавания. Желаю вам новых спортивных достижений", - добавил президент.

20-летний Садовников финишировал со временем 51,81 секунды. Второе место занял украинец Андрей Хлопцов (+0,10), третье - бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш (+0,15).

Сборная России идет на третьем месте в медальном зачете, в активе команды 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (33-23-30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-19-29). Универсиада завершится 30 августа.