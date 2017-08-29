Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Универсиаде в Тайбэе

Спорт
29 августа, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Президент РФ отметил достижения прыгунов в воду и пловцов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, принесших национальной сборной золотые медали на XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе. Тексты поздравлений главы государства опубликованы поздно вечером в понедельник на сайте Кремля.

"Блестящий успех российской команды по прыжкам в воду стал возможен благодаря упорству, высокой работоспособности, нацеленности на результат каждого из вас. Вы выступили отлично и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении мужской сборной, победившей в командном зачете в прыжках в воду.

Россияне заработали 3592,71 балла. Второе место заняла сборная Южной Кореи (3392,00), третьей стала команда Мексики (3337,86). Всего российские прыгуны в воду завоевали девять медалей на летней Универсиаде 2017 года. Илья Захаров выиграл соревнования в прыжках с трехметрового трамплина, Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Захаров и Евгений Кузнецов стали чемпионами в прыжках с трехметрового трамплина.

Президент также отметил успехи Александра Садовникова, показавшего лучшее время в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем. "Ваш успех - значимый вклад в приумножение победных традиций отечественной школы плавания. Желаю вам новых спортивных достижений", - добавил президент.

20-летний Садовников финишировал со временем 51,81 секунды. Второе место занял украинец Андрей Хлопцов (+0,10), третье - бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш (+0,15).

Сборная России идет на третьем месте в медальном зачете, в активе команды 79 медалей - 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. На первой строчке сборная Японии (33-23-30), вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-19-29). Универсиада завершится 30 августа.

Смотрите также

Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня Универсиады

Мужская сборная России по водному поло вышла в финал Универсиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"
2
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии
3
Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
WP: юрисконсульт Трампа просил Пескова помочь с проектом башни в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама