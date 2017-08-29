Путин поздравил российских гребцов с золотом ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в чешском Рачице. Текст поздравительных телеграмм опубликован поздно вечером в понедельник на сайте Кремля.

"Вы блестяще справились с поставленной задачей - взяли золото на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-двоек. Это не только ваша большая личная победа, но и достойный вклад в укрепление замечательных традиций отечественной школы гребного спорта", - говорится в поздравлении президента Александру Коваленко и Ивану Штылю.

В поздравлении Виктору Мелантьеву и Ивану Штылю, завоевавшим золото на дистанции 500 метров, Путин отметил отличную физическую подготовку спортсменов, их слаженную работу и победный настрой. Глава государства пожелал гребцам удачи и всего наилучшего.

На прошедшем в чешском Рачице чемпионате мира сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете.