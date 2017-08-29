Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
29 августа, 1:52 UTC+3 ТАСС

Россиянка в двух сетах обыграла немку Мону Бартель

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 29 августа. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью- Йорке.

29-летняя россиянка в матче первого круга победила немку Мону Бартель со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге Макарова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Каролиной Возняцки, "посеянной" под пятым номером, и Михаэлой Бузэрнеску из Румынии.

Соревнования завершатся 10 сентября. Действующей победительницей является немка Ангелик Кербер. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

Смотрите также

Теннисист Медведев не сумел выйти во второй круг US Open

Карен Хачанов потерпел поражение в первом круге US Open

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Япония потребует созыва заседания СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР
2
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
3
США провели два испытания модификации атомной бомбы B61
4
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"
5
КНДР произвела пуск ракеты в сторону Японии
6
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
7
Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуются
Темы дня
Новости партнеров
Реклама