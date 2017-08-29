Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 29 августа. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью- Йорке.

29-летняя россиянка в матче первого круга победила немку Мону Бартель со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге Макарова сыграет с победительницей встречи между датчанкой Каролиной Возняцки, "посеянной" под пятым номером, и Михаэлой Бузэрнеску из Румынии.

Соревнования завершатся 10 сентября. Действующей победительницей является немка Ангелик Кербер. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.