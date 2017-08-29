СМИ: футболист Ещенко может перейти из "Спартака" в "Локомотив"

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Спартака" Андрея Ещенко. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что переход 33-летнего игрока может осуществиться до закрытия трансферного окна (31 августа). Согласно условиям контракта со "Спартаком", Ещенко может покинуть команду бесплатно.

Ещенко выступал за железнодорожников в сезонах-2011/12 и 2012/13, провел за клуб 24 матча в чемпионате и забил один мяч. За красно-белых защитник выступает с июня 2016 года, до этого играл за московское "Динамо", "Кубань", "Анжи", нижегородскую "Волгу", украинские "Арсенал", "Днепр", "Динамо" (Киев). В составе сборной России провел 14 матчей.