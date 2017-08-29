Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист Ещенко может перейти из "Спартака" в "Локомотив"

Спорт
29 августа, 4:20 UTC+3 ТАСС

Защитник может достаться железнодорожникам бесплатно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Ещенко

Андрей Ещенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Спартака" Андрея Ещенко. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что переход 33-летнего игрока может осуществиться до закрытия трансферного окна (31 августа). Согласно условиям контракта со "Спартаком", Ещенко может покинуть команду бесплатно.

Ещенко выступал за железнодорожников в сезонах-2011/12 и 2012/13, провел за клуб 24 матча в чемпионате и забил один мяч. За красно-белых защитник выступает с июня 2016 года, до этого играл за московское "Динамо", "Кубань", "Анжи", нижегородскую "Волгу", украинские "Арсенал", "Днепр", "Динамо" (Киев). В составе сборной России провел 14 матчей.

Смотрите также

Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"

Агент: футболист "Спартака" Мельгарехо не перейдет в испанский "Леганес"

Мещеряков: Эдер - хорошее приобретение для ФК "Локомотив", учитывая его зарплату

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин
5
У Марка Цукерберга родилась вторая дочь
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуются
Темы дня
Новости партнеров
Реклама