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Россиянин Хуснутдинов завоевал серебро Универсиады в ушу

Спорт
29 августа, 8:01 UTC+3 ТАСС

Первое место занял китаец Ли Мэннань, бронзу завоевал иранец Амир Мохаммадрезаи

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ТАСС, 29 августа. Россиянин Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером Универсиады в соревнованиях по ушу. Соревнования проходят в Тайбэе.

Россиянин показал результат 9,61 балла. Первое место занял китаец Ли Мэннань (9,65), бронзу завоевал иранец Амир Мохаммадрезаи (9,50).

Всего в активе сборной России теперь 80 медалей (19 золотых, 26 серебряных, 35 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33-23-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-20-29), третью - сборная Тайваня (19-29-28).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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