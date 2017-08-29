Россиянин Хуснутдинов завоевал серебро Универсиады в ушу

ТАСС, 29 августа. Россиянин Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером Универсиады в соревнованиях по ушу. Соревнования проходят в Тайбэе.

Россиянин показал результат 9,61 балла. Первое место занял китаец Ли Мэннань (9,65), бронзу завоевал иранец Амир Мохаммадрезаи (9,50).

Всего в активе сборной России теперь 80 медалей (19 золотых, 26 серебряных, 35 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33-23-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27-20-29), третью - сборная Тайваня (19-29-28).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко