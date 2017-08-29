Российские бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте

ТАСС, 29 августа. Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар по бадминтону на Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

В полуфинале российские спортсмены уступили представителям Тайваня Ван Чи-Линь и Ли Чиа-Синь.

Всего в активе сборной России теперь 81 медаль (19 золотых, 26 серебряных, 36 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33-23-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-20-29), третью - сборная Тайваня (19-30-29).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко