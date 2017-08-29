Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с обручем

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ТАСС, 29 августа. Россиянка Юлия Бравикова выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с обручем на Универсиаде в Тайбэе.
Бравикова заработала 18,450 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Екатерина Селезнева (17,600). Третьей стала украинка Катерина Луценко (16,400).
Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла многоборье, Селезнева завоевала серебро.
Позднее во вторник на Универсиаде пройдут соревнования в упражнениях с мячом, булавами и лентой.
Всего в активе сборной России теперь 83 медали (20 золотых, 27 серебряных, 36 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34-23-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-20-29).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко