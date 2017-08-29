Гимнастка Селезнева завоевала золото Универсиады в упражнениях с мячом

ТАСС, 29 августа. Россиянка Екатерина Селезнева выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом на Универсиаде в Тайбэе.

Селезнева заработала 17,000 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Юлия Бравикова (16,750). Третьей стала представительница Белоруссии Мария Трубач (16,450).

Ранее на Универсиаде Селезнева стала серебряным призером в многоборье и упражнениях с обручем, Бравикова завоевала золото в этих видах программы. Позднее во вторник на Универсиаде пройдут соревнования в упражнениях с булавами и лентой.

Всего в активе сборной России теперь 85 медалей (21 золотая, 28 серебряных, 36 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34-23-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-20-29).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко