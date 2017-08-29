Эксперт: Шарапова должна пробиться в 1/4 финала US Open

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Теннисистка Мария Шарапова имеет все шансы на попадание в 1/4 финала US Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В ночь на вторник 30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила румынку Симону Халеп, "посеянную" под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

"Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то, что долго не играла и вышла против сильной соперницы, - сказал Янчук. - Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное".

По мнению специалиста, россиянка может добиться успеха на турнире, если сумеет должным образом настроиться на каждую соперницу. "С каждой победой она может набирать форму и уверенность, но поскользнуться и упасть она может на любой стадии. С Халеп она мобилизовалась, поскольку играла как с равной и очень серьезной противницей. Но в игре с 15-й, 20-й "ракеткой" она может ошибиться - желание выиграть будет ее сковывать".

Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.