Федерация бокса России подала второй протест на судейство на ЧМ

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подала второй протест на судейство на чемпионате мира в немецком Гамбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
В понедельник Федерация бокса России также подала протест на работу судей в поединке россиянина Петра Хамукова.
"Мы подали еще один протест - на судейство в поединке [Сергея] Собылинского. В AIBA говорят, что результат поединков изменить не могут. Но вчера подобная ситуация произошла со спортсменом из Казахстана. Будем разбираться", - сказал Кремлев.
Собылинский, выступающий в весовой категории до 69 кг, уступил в 1/8 финала турнира американцу Куинтону Рэндаллу. Поединок был остановлен из-за рассечения у российского боксера.
Чемпионат мира завершится в Гамбурге 2 сентября.