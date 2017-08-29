Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в групповых упражнениях с обручами

Сборная России в групповых упражнениях с обручем © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТАСС, 29 августа. Сборная России по художественной гимнастике выиграла соревнования в групповых упражнениях с пятью обручами на Универсиаде в Тайбэе.

Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова набрали 17,525 балла. Второе место заняла команда Японии (17,350). Третьей стала сборная КНДР (16,550).

Ранее российские гимнастки стали бронзовыми призерами в групповом многоборье.

Всего в активе сборной России теперь 86 медалей (22 золотых, 28 серебряных, 36 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34-24-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-20-29).

Универсиада завершится 30 августа.