Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе "Озеро Круглое". Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.

Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила девочку, которую назвали Алисой.

"Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на "Круглое", - рассказала Родионенко. - Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года".

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.