Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийская чемпионка Мустафина возвращается в спорт после рождения ребенка

Спорт
29 августа, 11:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Осенью прошлого года гимнастка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила девочку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российская спортсменка Алия Мустафина

Российская спортсменка Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, ставшая в начале лета мамой, приняла решение вернуться в спорт и с 3 сентября возобновит тренировки на базе "Озеро Круглое". Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, гимнастка ставит перед собой задачу подготовиться к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.

Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила девочку, которую назвали Алисой.

"Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на "Круглое", - рассказала Родионенко. - Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года".

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
3
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
4
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
5
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
6
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
7
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама