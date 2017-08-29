Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аминов: сборная России по пятиборью доказала, что является сильнейшей командой в мире

Спорт
29 августа, 11:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

По итогам чемпионата мира в Каире россияне завоевали три награды, став пятыми в медальном зачете

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по современному пятиборью на чемпионате мира 2017 года в Каире доказала, что является сильнейшей командой в мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Смотрите также

Путин поздравил россиянку Губайдуллину с победой на ЧМ по современному пятиборью в Каире

Президент ФСПР Аминов назвал закономерной победу пятиборки Губайдуллиной на ЧМ в Египте

Аминов: россиянин Лесун продолжает оставаться сильнейшим пятиборцем мира

По итогам турнира россияне завоевали три награды, став пятыми в медальном зачете. Гульназ Губайдуллина стала второй россиянкой в истории, которой удалось завоевать звание чемпионки мира в личном первенстве. Кроме того, женская сборная России стала серебряным призером в командном первенстве, а российские пятиборцы завоевали бронзу в командном турнире. Олимпийский чемпион 2016 года и лидер сборной России Александр Лесун снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем, хотя лидировал после первого вида программы.

"Считаю, что сборная России сделала на этом чемпионате мира все, что могла, - подчеркнул Аминов. - Исторически так сложилось, что мужская сборная России была лучшей много лет, а результаты женской команды, мягко говоря, оставляли желать лучшее. В течение последних лет федерация и тренерский штаб прицельно занимались женской сборной, поднимали ее уровень. На этом этапе мы добились того, к чему стремились, теперь наша женская сборная имеет золото чемпионата мира в личном первенстве, спасибо Гуле Губайдуллиной, которая принесла эту победу".

"У нас уникальная ситуация - фактически мы имеем сильнейшего спортсмена в мире Сашу Лесуна, а теперь и золото чемпионата мира в женской сборной. Это делает сборную России намного сильнее, чем любые команды в мире. Это реально большое достижение всего тренерского штаба российской команды", - добавил Аминов.

По словам главы ФСПР, он давно ожидал высоких результатов от Губайдуллиной. "Гульназ - очень способная спортсменка, - отметил Аминов. - Когда были другие мнения, кого везти на Олимпийские игры, я настоял, чтобы именно Губайдуллина поехала в Рио-де-Жанейро, она там установила олимпийский рекорд в плавании, это очень важно. Гуля - очень способная спортсменка с большим потенциалом, думаю, ее лидерские качества еще покажут свое на других турнирах".

Ранее сообщалось, что Лесун из-за проблем со здоровьем может пропустить Кубок Кремля по современному пятиборью, который пройдет 3 сентября в Москве. "По информации личного тренера спортсмена и врача мужской сборной, вроде бы сейчас с Лесуном все в порядке, - сказал Аминов. - Но после приезда сборной в Москву мы организуем медицинский консилиум и если что-то минимально будет угрожать здоровью спортсмена, я буду против его участия в Кубке Кремля 3 сентября".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама