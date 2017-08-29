Аминов: сборная России по пятиборью доказала, что является сильнейшей командой в мире

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по современному пятиборью на чемпионате мира 2017 года в Каире доказала, что является сильнейшей командой в мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

По итогам турнира россияне завоевали три награды, став пятыми в медальном зачете. Гульназ Губайдуллина стала второй россиянкой в истории, которой удалось завоевать звание чемпионки мира в личном первенстве. Кроме того, женская сборная России стала серебряным призером в командном первенстве, а российские пятиборцы завоевали бронзу в командном турнире. Олимпийский чемпион 2016 года и лидер сборной России Александр Лесун снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем, хотя лидировал после первого вида программы.

"Считаю, что сборная России сделала на этом чемпионате мира все, что могла, - подчеркнул Аминов. - Исторически так сложилось, что мужская сборная России была лучшей много лет, а результаты женской команды, мягко говоря, оставляли желать лучшее. В течение последних лет федерация и тренерский штаб прицельно занимались женской сборной, поднимали ее уровень. На этом этапе мы добились того, к чему стремились, теперь наша женская сборная имеет золото чемпионата мира в личном первенстве, спасибо Гуле Губайдуллиной, которая принесла эту победу".

"У нас уникальная ситуация - фактически мы имеем сильнейшего спортсмена в мире Сашу Лесуна, а теперь и золото чемпионата мира в женской сборной. Это делает сборную России намного сильнее, чем любые команды в мире. Это реально большое достижение всего тренерского штаба российской команды", - добавил Аминов.

По словам главы ФСПР, он давно ожидал высоких результатов от Губайдуллиной. "Гульназ - очень способная спортсменка, - отметил Аминов. - Когда были другие мнения, кого везти на Олимпийские игры, я настоял, чтобы именно Губайдуллина поехала в Рио-де-Жанейро, она там установила олимпийский рекорд в плавании, это очень важно. Гуля - очень способная спортсменка с большим потенциалом, думаю, ее лидерские качества еще покажут свое на других турнирах".

Ранее сообщалось, что Лесун из-за проблем со здоровьем может пропустить Кубок Кремля по современному пятиборью, который пройдет 3 сентября в Москве. "По информации личного тренера спортсмена и врача мужской сборной, вроде бы сейчас с Лесуном все в порядке, - сказал Аминов. - Но после приезда сборной в Москву мы организуем медицинский консилиум и если что-то минимально будет угрожать здоровью спортсмена, я буду против его участия в Кубке Кремля 3 сентября".