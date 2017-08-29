Жуков: возвращение гимнастки Мустафиной в спорт - отличная новость

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной вернуться в спорт является замечательной новостью. Об этом ТАСС заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что гимнастка, ставшая мамой в начале лета, возобновляет тренировки. Мустафина планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Глазго.
"Возвращение Алии Мустафиной - хорошая новость, просто замечательная, - сказал Жуков. - Алия - выдающаяся гимнастка. Рад, что она приняла такое решение, и желаю ей дальнейших побед. До Олимпиады 2020 года еще немало времени, уверен, что ей хватит сил и времени для подготовки к выступлению на важных международных стартах".
"Алия уже возвращалась в спорт, после чего замечательно выступала, - добавил глава ОКР. - Я сам награждал ее, когда она выступала на брусьях в Рио. Не сомневался в ее успехе, поэтому даже заранее записался на награждение. Надеюсь, будут еще поводы это сделать".
Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.