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"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open

Спорт
29 августа, 11:38 UTC+3 ТАСС

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису Мария Шарапова обыграла вторую "ракетку" мира Симону Халеп из Румынии

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© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Симона Халеп
Симона Халеп
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Актер Алек Болдуин на трибуне
Актер Алек Болдуин на трибуне
Актер Алек Болдуин на трибуне
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Хоккеист НХЛ Хенрик Лундквист на трибуне
Хоккеист НХЛ Хенрик Лундквист на трибуне
Хоккеист НХЛ Хенрик Лундквист на трибуне
© AP Photo/Kathy Willens
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© AP Photo/Kathy Willens
© EPA-EFE/PETER FOLEY
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© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Симона Халеп
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Актер Алек Болдуин на трибуне
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© EPA-EFE/PETER FOLEY
Хоккеист НХЛ Хенрик Лундквист на трибуне
© AP Photo/Kathy Willens
© EPA-EFE/PETER FOLEY
© AP Photo/Kathy Willens
© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 29 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова с победы начала выступление на четвертом и заключительном турнире Большого шлема в сезоне - Открытом чемпионате США (US Open), обыграв в матче первого круга "посеянную" под вторым номером румынку Симону Халеп. Встреча длилась два часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 30-летней россиянки.

Шарапова вернулась к соревнованиям весной этого года после того, как отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Тем не менее, Открытый чемпионат США стал первым для нее в серии турниров Большого шлема после пропуска: из-за травмы Шарапова пропустила Уимблдон, а выступить на "Ролан Гаррос" не удалось из-за низкой позиции в рейтинге и отсутствия специального приглашения (wild card) от организаторов турнира.

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Шарапова поднялась на 146-е место в рейтинге WTA

Организаторы US Open сделали ставку на россиянку и предоставили ей wild card, несмотря на 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кроме того, в отсутствие американки Серены Уильямс и белорусской теннисистки Виктории Азаренко, Шарапова является главной звездой турнира. Этому способствовала и атмосфера на центральном корте имени Артура Эша - в понедельник на турнире был установлен рекорд посещаемости для первого дня, а на вечернюю сессию продан 23 771 билет.

Матч с Халеп складывался для россиянки трудно: после победы в первом сете и при счете 4:1 во втором Шарапова имела очередной брейк-пойнт, но соперница взяла инициативу в свои руки. Шарапова проиграла семь очков подряд и совершила почти два десятка невынужденных ошибок, но не сдалась. Халеп, которая занимает второе место в рейтинге WTA и которая претендовала на лидерство по итогам сезона, завершила борьбу на турнире уже в первом круге.

Первый рубеж пройден

Сама Шарапова сказала, что после жеребьевки волнение за выступление на турнире только увеличилось. "Я знала, что это будет сложный матч, знала, какая шумиха будет вокруг него. Я не провела много матчей подобных этому, но в какой- то момент показалось, что я не имела права на победу сегодня. И каким-то образом я смогла, думаю, именно этим я больше всего горжусь", - приводит слова спортсменки официальный сайт WTA.

"Как только я узнала соперницу - в тот момент я делала маникюр, я сразу достала телефон, нашла видео наших матчей и начала изучать. Мне удалось победить вторую "ракетку" мира, давно таких успехов не было", - добавила она. Позже Шарапова написала в "Твиттере": "Нью-Йорк, вау! Как уснуть после этого!".

Халеп также посетовала на жеребьевку, которая свела ее с сильной соперницей уже в первом раунде турнира. "По- моему, это было очень жестко, совершенно не похоже на матч первого круга. Но это жеребьевка, это везение. Тем не менее, я думаю, что сыграла нормально, тогда как Шарапова сыграла хорошо".

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил, что победа Шараповой не стала сюрпризом, однако сложно предугадать, насколько далеко на турнире она сможет пройти. "Да, Шарапова не "сеяная", но ей было психологически легче. На нее не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать. Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко, но как далеко она пройдет в двухнедельном турнире - это уже вопрос".

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Шарапова как минимум должна оказаться в восьмерке сильнейших. "Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное. С каждой победой она может набирать форму и уверенность, но поскользнуться и упасть она может на любой стадии. С Халеп она мобилизовалась, поскольку играла как с равной и очень серьезной противницей, но в игре с 15-й, 20-й "ракеткой" она может ошибиться, желание выиграть будет ее сковывать", - подчеркнул специалист.

Второй матч на турнире россиянка проведет с Тимеей Бабош из Венгрии. Общий призовой фонд Открытого чемпионата США - $50,4 млн. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).

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Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
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