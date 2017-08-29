Карякин: уроки шахмат в российских школах помогут ученикам развивать логику

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Введение в школах РФ урока шахмат поможет ученикам развивать логику. Об этом ТАСС заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Во вторник Карякин и президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов выступили в Общественной палате РФ по вопросу внедрения шахмат обязательным уроком в школьную программу.
"Физическое развитие очень важно - для этого есть уроки физкультуры, но важно ведь и развивать голову, логику, интуицию. Именно поэтому шахматы необходимы в школьной программе", - сказал Карякин.
"Это все поможет в дальнейшем в жизни. Я знаю по себе, как сильно шахматы повлияли на мою жизнь. Они учат быть организованными, учат планировать, мыслить стратегически", - добавил гроссмейстер.
Илюмжинов во время выступления в Общественной палате сообщил, что FIDE готова помочь с внедрением в российских школах обязательных уроков шахмат.