Постригай вошел в состав комитета спортсменов Международной федерации каноэ

ТАСС, 29 августа. Олимпийский чемпион Юрий Постригай выбран в комитет спортсменов Международной федерации каноэ. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Выборы представителей каноэ спринта прошли 26 августа в чешском Рачице. В них принимали участие все спортсмены, выступающие на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Вторым представителем каноэ спринта была избрана двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира венгерка Кристина Фазекас-Зур.

В комитет также входят датчанка Хенриетта Энгель Хансен (председатель), южноафриканка Хейли Джо-Никон (каноэ марафон), британцы Клэр О'Хара (каноэ фристайл) и Тим Лодж (параканоэ), австралийка Аманда Рейнолдс (параканоэ).

Постригай является олимпийским чемпионом 2012 года в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 м. Также в активе 28-летнего спортсмена золото чемпионата мира (2013) и чемпионата Европы (2011, 2013).