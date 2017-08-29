Авербух: фигуристки Медведева и Загитова будут главными претендентками на золото ОИ-2018

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основная борьба в женском фигурном катании в предстоящем олимпийском сезоне развернется между россиянками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух, который является постановщиком программ обеих фигуристок.
17-летняя Медведева в последние два сезона одержала победы на всех главных стартах и является главным претендентом на золото Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, в то время как для 15-летней Загитовой предстоящий сезон будет первым на взрослом уровне.
"Их противостояние не то что реально, думаю, что между ними и будет главная битва. На Олимпиаде? Я думаю, что в пользу Евгении будет опыт, качество исполнения, но по технической базе сейчас это два лидера", - сказал Авербух.
"У Загитовой есть козыри в виде чуть более сложных прыжков, в пользу Евгении говорит то, что она уже находится в статусе двукратной чемпионки мира, у нее уже есть зарекомендованный уровень и в этом сезоне она очень сильно прибавила в скольжении, в то время как у Алины нет никакого рейтинга. Но я не исключаю, что именно между ними будет главная дуэль в предстоящем сезоне", - добавил он.
Загитова является чемпионкой мира среди юниоров 2017 года, победителем финала Гран-при среди юниоров 2016 года и вице-чемпионкой России 2017 года.