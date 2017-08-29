Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с булавами

ТАСС, 29 августа. Россиянка Юлия Бравикова выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с булавами на Универсиаде в Тайбэе.

Бравикова заработала 17,900 балла. Второе место заняла украинка Катерина Луценко (16,525). Третьей стала россиянка Екатерина Селезнева (16,100).

Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла многоборье и упражнения с обручем, а также стала второй в упражнении с мячом, в котором первое место заняла Селезнева.

Позднее во вторник на Универсиаде пройдут соревнования в упражнениях с лентой.

Всего в активе сборной России теперь 88 медалей (23 золотых, 28 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34-24-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-21-30).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко