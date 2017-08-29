Гимнастка Бравикова завоевала золото Универсиады в упражнениях с булавами

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Россиянка Юлия Бравикова выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с булавами на Универсиаде в Тайбэе.
Бравикова заработала 17,900 балла. Второе место заняла украинка Катерина Луценко (16,525). Третьей стала россиянка Екатерина Селезнева (16,100).
Ранее на Универсиаде Бравикова выиграла многоборье и упражнения с обручем, а также стала второй в упражнении с мячом, в котором первое место заняла Селезнева.
Позднее во вторник на Универсиаде пройдут соревнования в упражнениях с лентой.
Всего в активе сборной России теперь 88 медалей (23 золотых, 28 серебряных, 37 бронзовых), она занимает третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (34-24-33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (28-21-30).
Универсиада завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко