Футболист Селихов рассказал, что раньше даже не задумывался о вызове в сборную России

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Селихов не допускал раньше мыслей о вызове в национальную команду. Об этом он рассказал журналистам.
Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.
"Впечатления от сборной самые приятные, эмоции зашкаливают, очень рад, что получил вызов. То, что тренер жестко общался на тренировке, нормально, это рабочие вопросы. Раньше мыслей о сборной не возникало, я просто делал свое дело. Партнеры по "Спартаку" поздравили, подбодрили, а Массимо Каррера [главный тренер "Спартака"] ничего особенного не сказал", - отметил Селихов.
"В Кубке России "Спартаку" выпала "Кубань"? Будем ждать этого матча и играть на победу. Что касается соперников по группе Лиги чемпионов, то они хорошие, со всеми можно играть на равных", - добавил вратарь.
Сейчас 23-летний Селихов выступает за московский "Спартак", за который в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате России. В сборную России вратарь был вызван впервые, ранее он играл только за молодежную команду.