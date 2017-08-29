Футболист Селихов рассказал, что раньше даже не задумывался о вызове в сборную России

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу и московского "Спартака" Александр Селихов не допускал раньше мыслей о вызове в национальную команду. Об этом он рассказал журналистам.

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Впечатления от сборной самые приятные, эмоции зашкаливают, очень рад, что получил вызов. То, что тренер жестко общался на тренировке, нормально, это рабочие вопросы. Раньше мыслей о сборной не возникало, я просто делал свое дело. Партнеры по "Спартаку" поздравили, подбодрили, а Массимо Каррера [главный тренер "Спартака"] ничего особенного не сказал", - отметил Селихов.

"В Кубке России "Спартаку" выпала "Кубань"? Будем ждать этого матча и играть на победу. Что касается соперников по группе Лиги чемпионов, то они хорошие, со всеми можно играть на равных", - добавил вратарь.

Сейчас 23-летний Селихов выступает за московский "Спартак", за который в текущем сезоне провел пять матчей в чемпионате России. В сборную России вратарь был вызван впервые, ранее он играл только за молодежную команду.