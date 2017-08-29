Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу была бы рада сыграть с аргентинцами в "Лужниках" в первом матче после реконструкции стадиона. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября в Москве.

"Естественно, хотелось бы сыграть с такими соперниками, это нормально. "Лужники" превратили в шедевр, стадион должен открыться матчем соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем этому только рады", - сказал Черчесов.

"Эту информацию опубликовала ФИФА, и я сам прочитал ее из газет. На сегодня это не точная информация, такие вещи соответствуют истине, когда они появляются на официальном сайте нашей федерации", - добавил тренер.

В понедельник на базе в подмосковном Новогорске начался тренировочный сбор российской национальной команды, который завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"У нас до этого времени были хорошие и очень хорошие спарринг-партнеры - мы играли и с бельгийцами, и с турками, и с венграми, и с мексиканцами. Это единственный случай, когда все играют, и реально нет хорошего соперника. Следующие соперники будут у нас очень хорошего уровня, мы всегда стараемся выбрать лучшего соперника. В этом плане работа ведется, и мы не комплексуем по этому поводу", - отметил Черчесов.