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Черчесов: Лунев пока тренируется в щадящем режиме в сборной России

Спорт
29 августа, 14:01 UTC+3

Ранее голкипер летал на обследование в Италию, которое не выявило у него значимых проблем с коленом

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России в хорошем состоянии и пока тренируется в щадящем режиме. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В понедельник на базе в подмосковном Новогорске начался тренировочный сбор российской национальной команды, который завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно. Лунев летал на обследование в Италию, которое не выявило у него значимых проблем с коленом.

"Вчера Лунев прилетел, сегодня с утра мы с ним пообщались - у него достаточно хорошее состояние. Пока он будет тренироваться в щадящем режиме. Хотя разговор с ним был оптимистичным", - сказал Черчесов.

"Два футболиста сегодня не тренировались - у Могилевца и Граната есть определенные проблемы. Мы должны это учитывать. Вчера Фернандес и Кузяев тренировались в щадящем режиме, Лунев сегодня - то же самое. Мы внимательно следим за своими футболистами, стараемся учитывать их сегодняшнем состоянии", - добавил Черчесов.

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