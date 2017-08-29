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Черчесов: состояние Черышева вызывает беспокойство из-за постоянных травм

Спорт
29 августа, 14:12 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 29, августа. /ТАСС

Полузащитник все лето восстанавливался от травмы мышцы бедра

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Состояние футболиста испанского "Вильярреала" Дениса Черышева вызывает беспокойство из-за постоянных травм. Такое мнение в беседе с журналистами высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Денис Черышев был включен в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с "Динамо", но затем не вошел в список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор. 26-летний Черышев все лето восстанавливался от травмы мышцы бедра. Ожидается, что в середине сентября он впервые в сезоне попадет в заявку своей команды на матч чемпионата Испании.

"Конечно, мы следим за всеми игроками, которые соответствуют определенному уровню. Я с ним [Черышевым] разговаривал две недели назад лично, обсудили его состояние. Оно вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Хотим мы или нет, он все время выбывает", - сказал Черчесов.

"Надеемся, что он будет здоров, наберет форму и будет ее стабильно показывать", - добавил тренер.

Сборная России сыграет с московским "Динамо" 3 сентября.

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