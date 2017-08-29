Стоимость билетов на матч ЛЧ между "Спартаком" и "Севильей" начинается от 1,5 тыс. рублей

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ТАСС, 29 августа. Минимальная стоимость билета на матч группового этапа Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и испанской "Севильей" составляет 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Цена самого дорогого билета составляет 30 тыс. рублей. Первый этап продажи билетов завершится 13 сентября. На втором этапе, который продлится с 14 по 16 сентября, купить билеты смогут владельцы карт болельщика. Открытая продажа в интернете начнется 17 сентября.
Матч группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" пройдет 17 октября на стадионе "Открытие-Арена". На групповом этапе "Спартак" также сыграет с английским "Ливерпулем" и словенским "Марибором".