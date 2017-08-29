Черчесов заявил, что при нем никто не будет просить легионеров принять гражданство РФ

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НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Станислав Черчесов подчеркнул, что пока он является главным тренером сборной России, никто не будет просить иностранных футболистов принять гражданство РФ, чтобы получить возможность выступать за национальную команду. Об этом Черчесов сообщил журналистам.
Сборная России проводит тренировочный сбор в Нововгорске перед контрольным матчем с московским "Динамо", который состоится 3 сентября. Впервые в сборную был вызван защитник Константин Рауш, получивший паспорт гражданина РФ в 2015 году.
"Мы смотрим, кто чисто юридически может играть в нашей сборной и соответствует уровню. У нас нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России. Пока я здесь, этого не будет", - сказал Черчесов.
Ранее российские паспорта для выступления за национальную команду получили Маринато Гильерме, Марио Фернандес и Роман Нойштедтер.