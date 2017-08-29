Гол футболиста "Ювентуса" Манджукича в финале ЛЧ признан лучшим в прошлом сезоне

ТАСС, 29 августа. Гол хорватского нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Марио Манджукича, забитый в финале Лиги чемпионов, признан лучшим в прошлом европейском сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В финале Лиги чемпионов "Ювентус" играл с испанским "Реалом". Манджукич отличился на 27-й минуте, забив ударом в падении через себя. После этого гола счет в игре стал 1:1. В итоге "Ювентус" проиграл со счетом 1:4.

По результатам голосования, в котором принимали участие болельщики, гол Манджукича набрал 26% голосов. Второе место занял гол нападающего турецкого "Фенербахче" Мусы Соу в матче против английского "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе Лиги Европы (25%), третьим стал мяч полузащитника "Реала" Каземиро в игре Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" (20%).

Гол Манджукича