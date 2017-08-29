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Третьяк: участие шести команд в Кубке Первого канала по хоккею усилит зрительский интерес

Спорт
29 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

На турнире сыграют сборные России, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Южной Кореи

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Первого канала по хоккею, который в нынешнем году пройдет при участии шести, а не четырех команд, должен быть весьма привлекателен для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что на этапе Евротура, который пройдет с 13 по 17 декабря в Москве, сыграют южнокорейцы. Всего на турнире выступят шесть команд: помимо команды Южной Кореи, также сыграют команды России, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии.

"Хоккей на турнире будет интересный, что-то новое всегда привлекает болельщиков. Канадцы сами попросились сыграть, и нам нужна была шестая команда на турнире. С корейцами у нас хорошие отношения, хорошее сотрудничество, - сказал Третьяк. - Команда неплохо играет, я ее видел на Азиатских играх".

Южнокорейцы станут хозяевами олимпийского турнира 2018 года в Пхенчхане. Также команда нынешней весной вышла в элитный дивизион чемпионата мира. "Тот регион уже начинает усиливаться. Еще через некоторое время китайцы покажут нам свое мастерство", - считает глава ФХР.

Зимняя Олимпиада 2020 года пройдет в Пекине. В Континентальной хоккейной лиге выступает пекинский "Куньлунь Ред Стар", еще две команды из системы "Куньлуня" сыграют, соответственно, в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В ВХЛ также выступит китайская команда из Цзилиня "Ценг Тоу".

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