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Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу перехода

Спорт
29 августа, 15:03 дата обновления: 29 августа, 15:07 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 29, августа. /ТАСС

В текущее межсезонье неоднократно появлялась информация о возможном переходе защитника в "Спартак"

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Артур Лебедев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Защитник турецкого "Фенербахче" и сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что не контактировал с российскими клубами по вопросу возможного перехода. Об этом Нойштедтер заявил журналистам.

В текущее межсезонье неоднократно появлялась информация о возможном переходе Нойштедтера в московский "Спартак".

"Пока никакого контакта не было", - сказал Нойштедтер.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он играл за немецкий "Шальке".

"Опытные футболисты в сборной России должны помогать новичкам"

Нойштедтер считает, что футболисты сборной России, которые ранее вызывались в национальную команду, должны помогать новичкам.

Сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске перед контрольным матчем с московским "Динамо", который состоится 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Есть игроки, которые вызывались раньше, играли на Кубке конфедераций. Они должны вести команду, а также помогать тем молодым игрокам, которые вызваны в первый раз. Надеюсь, что все вместе мы покажем хорошую игру", - сказал Нойштедтер.

"Я всегда рад быть в сборной России. После подготовки к сезону и первых игр я чувствую себя хорошо. Самое важное - показать себя, и не имеет значения, против кого мы играем", - добавил защитник.

Матч между сборной России и "Динамо" пройдет в Химках.

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