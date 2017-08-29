Турнир четырех наций по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет в Красногорске

ТАСС, 29 августа. Подмосковный Красногорск с 7 по 9 декабря примет Турнир четырех наций по хоккею с мячом среди мужских сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Предыдущий турнир прошел в шведском Тролльхеттане, его победителем стала российская команда.

В нынешнем розыгрыше трофея планируется участие сборных России, Швеции, Финляндии и Норвегии.