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Турнир четырех наций по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет в Красногорске

Спорт
29 августа, 15:15 UTC+3 ТАСС

Предыдущий турнир прошел в шведском Тролльхеттане

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ТАСС, 29 августа. Подмосковный Красногорск с 7 по 9 декабря примет Турнир четырех наций по хоккею с мячом среди мужских сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Предыдущий турнир прошел в шведском Тролльхеттане, его победителем стала российская команда.

В нынешнем розыгрыше трофея планируется участие сборных России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

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