Гладиатор стал символом гандбольного "Спартака"

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Символом нового московского гандбольного клуба "Спартак", который вскоре начнет выступление в чемпионате России среди команд суперлиги, стал гладиатор. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе красно-белых Ольга Братухина.

"Спартак" 14 сентября проведет первый в своей истории официальный матч - во дворце спорта "Динамо" в Крылатском команда сыграет с краснодарским СКИФом.

"Вход на матч будет осуществляется по бесплатным билетам, получить которые можно в обществе "Фратрия", а также непосредственно в день игры в точке распространения перед Дворцом спорта, - сказала Братухина. - На матче зрители смогут увидеть и символ команды, которым был выбран гладиатор".

Гладиатор также является символом футбольного клуба "Спартак". Собеседница агентства отметила, что стилистически гандбольный образ гладиатора будет отличаться от футбольного.

Главный тренером команды является Василий Филиппов - 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. В состав красно-белых входит ряд игроков сборной России - Александр Черноиванов, Александр Деревень, Дмитрий Ковалев. Последний в наступающем сезоне будет капитаном команды.