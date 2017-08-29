Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампании

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" признал удовлетворительными предварительные итоги летней трансферной кампании. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Летнее трансферное окно закроется в России в ночь на 1 сентября. Этим летом состав "Локомотива" пополнили Никита Медведев, Соломон Кверквелия, Аршак Корян, Мацей Рыбус, в аренду взят Эдер, продлено арендное соглашение Ари и подписан полноценный контракт с Игорем Денисовым.

"На заседании обсуждали рабочие вопросы, подвели предварительные итоги летней трансферной кампании. Комментировать всё не буду, но в общем совет директоров удовлетворен проведенной трансферной кампанией. Итоги предварительные, все понимают, что окно закроется 1 сентября", - сказал Мещеряков.

"Второе - рассматривали программу подготовки молодых футболистов, были даны комментарии, было обсуждение", - добавил глава совета директоров.

Заседание совета директоров "Локомотива" состоялось во вторник в Москве.