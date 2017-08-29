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Мэйуэзеру подарили грушу с лицом Макгрегора

Спорт
29 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Мэйуэзер в минувшее воскресенье победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер

© TMT Russia

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российское объединение The Money Team (TMT) Russia подарило американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему грушу, на которую нанесено изображение ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом ТАСС сообщили в TMT Russia.

"После боя с Конором Макгрегором Флойд Мэйуэзер получил в подарок каплевидную грушу. На спортивный снаряд нанесено изображение Макгрегора", - говорится в сообщении.

Мэйуэзер в минувшее воскресенье победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

TMT - официальное название команды Мэйуэзера-младшего, который имеет прозвище Money. Российское подразделение возглавляет бизнесмен Тимофей Кургин.

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