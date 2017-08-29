Футболист "Рубина" Лестьенн не перейдет в "Спартак"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полузащитник казанского клуба Российской футбольной премьер-лиги "Рубин" Максим Лестьенн не перейдет в московский "Спартак". Об этом ТАСС рассказал агент 25-летнего футболиста Михаэль Бэк.
Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что бельгийцем интересуется "Спартак".
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы в матче седьмого тура чемпионата России над махачкалинским "Анжи" (6:0) заявлял, что до закрытия трансферного окна казанский клуб может покинуть большая группа игроков, так как казанцам необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.
"Переход Лестьенна в московский "Спартак" исключен. Шансов нет", - сказал Бэк. Агент не исключил, что бельгийский полузащитник в это трансферное окно не покинет "Рубин".
В сезоне-2017/18 Лестьенн принял участие в трех матчах чемпионата России и забил два гола.