Состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике определен на 80%

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике после окончания Кубка страны определился с кандидатурами восьми из десяти будущих участников чемпионата мира, который пройдет в начале октября в Канаде. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Большая часть участников чемпионата мира уже практически определена, все будет зависеть от состояния здоровья спортсменов, не получат ли они травм, - заметила она. - В женском турнире у нас есть возможность заявить четырех спортсменок. Кандидатуры Ангелины Мельниковой, Елены Ереминой и Анастасии Ильянковой не поддаются сомнению, а четвертая путевка пока вакантна. Основной претенденткой на нее остается Мария Пасека, но решение по ней будет принято после контрольных тренировок, которые состоятся за две недели до вылета в Канаду".

"Мельникова и Еремина будут выступать в многоборье, Ильянкова поборется за награды на брусьях и бревне, - продолжила собеседница агентства. - Мы имеем право выставить еще одного человека, но нам надо закрыть опорный прыжок, поэтому пока рассчитываем на Пасеку. Но Мария неудачно выступила на чемпионате Европы и Универсиаде, где немного травмировала колено. Сейчас ей предстоит пройти МРТ, и если колено у нее окажется в порядке, то она будет готовиться с полной нагрузкой именно к выступлению в опорном прыжке".

Родионенко отметила, что в мужской заявке практически все уже определено. "У нас поедут шесть человек, в их числе два многоборца: Никита Нагорный и Давид Белявский, - сказала тренер. - В Канаде мы также будем рассчитывать на Дениса Аблязина, который должен выступить на кольцах, в опорном прыжке и вольных упражнениях. На прыжке Аблязина могут также подстраховать и Нагорный, и Артур Далалоян".

"Никита Игнатьев у нас пойдет на перекладину, Сергей Ельцов будет обязательно бороться за то, чтоб попасть в состав сборной и выступить на чемпионате мира на брусьях, - отметила Родионенко. - У него также очень хорошая программа на коне. В принципе, мы рассчитываем на этих шестерых спортсменов. Единственный вопрос - по Ельцову, он молодой парень, который не имеет еще достаточного соревновательного опыта".

"Впереди еще две недели тренировок, всякое может случиться. Но у нас практически на каждую позицию есть почти равноценная замена", - заключила старший тренер. Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября.