"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника к президенту РФ

"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open

"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open 29 августа, 11:38

С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, при поддержке федерального бюджета в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" © Владимир Гердо/ТАСС

Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки. © Владимир Гердо/ТАСС

В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием. © Владимир Гердо/ТАСС

Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места. © Владимир Гердо/ТАСС

Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело". © Владимир Гердо/ТАСС

По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы". © Владимир Гердо/ТАСС

В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области. © Владимир Гердо/ТАСС

В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области.

© Владимир Гердо/ТАСС

По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".

© Владимир Гердо/ТАСС

Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело".

© Владимир Гердо/ТАСС

Новый футбольный стадион получил название "Победа" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Владимир Гердо/ТАСС

Зрительские трибуны стадиона вмещают 300 человек.

© Владимир Гердо/ТАСС

Раньше футболистам "Редкино" приходилось проводить домашние матчи в соседнем городе Конаково.

© Владимир Гердо/ТАСС

Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места.

© Владимир Гердо/ТАСС

В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием.

© Владимир Гердо/ТАСС

Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки.

© Владимир Гердо/ТАСС