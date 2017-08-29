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"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника к президенту РФ

Спорт
29 августа, 17:26 UTC+3

Футбольное поле было построено в тверском поселке Редкино в 2015 году благодаря просьбе местного школьника Егора Супруна

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В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области.
В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области.
В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области.
© Владимир Гердо/ТАСС
По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".
По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".
По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".
© Владимир Гердо/ТАСС
Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело".
Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело".
Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело".
© Владимир Гердо/ТАСС
Новый футбольный стадион получил название "Победа" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Новый футбольный стадион получил название "Победа" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Новый футбольный стадион получил название "Победа" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Владимир Гердо/ТАСС
Зрительские трибуны стадиона вмещают 300 человек.
Зрительские трибуны стадиона вмещают 300 человек.
Зрительские трибуны стадиона вмещают 300 человек.
© Владимир Гердо/ТАСС
Раньше футболистам "Редкино" приходилось проводить домашние матчи в соседнем городе Конаково.
Раньше футболистам "Редкино" приходилось проводить домашние матчи в соседнем городе Конаково.
Раньше футболистам "Редкино" приходилось проводить домашние матчи в соседнем городе Конаково.
© Владимир Гердо/ТАСС
Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места.
Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места.
Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места.
© Владимир Гердо/ТАСС
В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием.
В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием.
В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием.
© Владимир Гердо/ТАСС
Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки.
Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки.
Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки.
© Владимир Гердо/ТАСС
С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, при поддержке федерального бюджета в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, при поддержке федерального бюджета в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, при поддержке федерального бюджета в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
© Владимир Гердо/ТАСС
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В поселке Редкино (Тверская область) проживает свыше 11 тыс. человек. Местная футбольная команда "Редкино" с 2008 года участвует в чемпионате Тверской области.
© Владимир Гердо/ТАСС
По личному распоряжению Владимира Путина была выделена субсидия в размере 8,5 млн рублей для приобретения искусственного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008–2015 годы".
© Владимир Гердо/ТАСС
Сам Егор Супрун играет за молодежную команду ФК "Редкино", но с футболом свою жизнь связывать не планирует. В этом году он окончил 11-й класс и поступил в Тверской государственный университет на специальность "Таможенное дело".
© Владимир Гердо/ТАСС
Новый футбольный стадион получил название "Победа" в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Владимир Гердо/ТАСС
Зрительские трибуны стадиона вмещают 300 человек.
© Владимир Гердо/ТАСС
Раньше футболистам "Редкино" приходилось проводить домашние матчи в соседнем городе Конаково.
© Владимир Гердо/ТАСС
Футбол в поселке любят, если матч проходит в выходной день, то зачастую на трибунах "Победы" не найти свободного места.
© Владимир Гердо/ТАСС
В 2018 году пройдет вторая очередь строительства стадиона. Здесь будут сделаны легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием.
© Владимир Гердо/ТАСС
Пока рядом с футбольным полем сделаны теплые бытовки, где спортсмены могут переодеться. В будущем на стадионе обещали сделать раздевалки.
© Владимир Гердо/ТАСС
С 2008 года, наряду со спортивным объектом в Редкине, при поддержке федерального бюджета в Тверской области было построено семь футбольных полей с искусственным покрытием. Регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
© Владимир Гердо/ТАСС

Несколько лет назад школьник Егор Супрун написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать в его родном поселке Редкино (Тверская область) футбольное поле. В 2015 году это пожелание было услышано - в поселке построили стадион "Победа".

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