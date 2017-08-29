Россиянин Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира по боксу

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ТАСС, 29 августа. Российский боксер Василий Егоров не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира, который проходит в немецком в Гамбурге.
В четвертьфинальном поединке весовой категории до 49 кг россиянин уступил представителю Казахстана Жомарту Ержану со счетом 0:5.
Во вторник позднее четвертьфинальные бои проведут еще три российских боксера: Тамир Галанов (до 52 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
Егоров - серебряный призер чемпионата мира 2015 года, двукратный и действующий чемпион Европы (2015, 2017).
Чемпионат мира по боксу завершится 2 сентября.